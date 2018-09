Europa League auf Puls4: Die Quotenlatte liegt hoch

Für Puls4 hätte die Champions-League-Qualifikation nicht besser laufen können. Denn mit dem erneuten Ausscheiden von RB Salzburg sind neben Rapid Wien gleich zwei österreichische Mannschaften in der Europa League vertreten. Also jenem internationalen Wettbewerb, den der heimischen Privatsender in Österreich exklusiv zeigen darf. Des einen Leid kann eben des anderen Freud sein. Aber gefreut hat sich Johnny Ertl keineswegs, als Roter Stern Belgrad Ende August die Champions-League-Träume der Salzburger zunichtemachte. „Das war schon sehr bitter“, resümiert der ehemalige Fußballprofi im KURIER-Interview.

Der seit 2016 als Fußball-Experte bei Puls4 tätige 35-jährige Steirer, ist aber guter Dinge. Denn vielleicht gelingt in der Europa League ja wieder ein ähnlich toller Auftritt wie in der vergangenen Saison. Da wurde immerhin das Halbfinale gegen Olympique Marseille erreicht. Das damals entscheidende Rückspiel in Frankreich sahen bis zu 953.000 Zuseher. Puls4 erreichte damit einen durchschnittlichen Marktanteil von 33,5 Prozent (bei den 12- bis 49-Jährigen). Ob solche Spitzenwerte erneut erzielt werden können, hängt von den Leistungen der österreichischen Teams ab. Weiterkommen erwünscht.