Erster Teaser-Trailer für "Klammer"-Film veröffentlicht

Wie Variety berichtet, hat Picture Tree die internationalen Vertriebsrechte an "Klammer" erworben. Weltweit wird der Film unter dem englischen Titel "Chasing the Line" vertrieben, in Anspielung auf die riskante Linie, die Klammer in dem legendären Rennen suchte.

Der Film befindet sich gerade in Postproduktion. In Österreich wird Constantin Film Austria den Film in die Kinos bringen.