Somit schafften es die Briten, auch den Wert der Band Florence + The Machine zu überbieten. Diese erreichte bei ihrem Konzert am Berliner Tempelhof einen Monat zuvor beim Song „Dog Days Are Over“ eine Magnitude von 1,4. Das war übrigens das erste Berliner Pop-Beben, das die die Erdbeben-Aficionados auf das Thema aufmerksam machte.

Popkonzerte gut geeignet

Auf Erdbebennews wird das Phänomen dadurch erklärt, dass bei relativ schnellen Songs mit 150, bzw. 120 bpm (Beats per Minute) ein Springfrequenz von 2,5, bzw. 2 Hertz erreicht wird. Bei härteren Bands wie Rammstein würden zwar auch solche Frequenzen geliefert, aber so wenden die Seismologen ein, es "fehlt dort überwiegend die fröhliche Atmosphäre, die zum Springen einlädt." Gleichzeitig benötige es eine zentrale Koordination, damit die Menge im Rhythmus bleibe, was eher das Metier der Popbands sei.

Für Metalheads sieht das Erdbeben-Portal ohnehin schwarz. Nur bei großen Festivals würden Metalbands ausreichende Besuchermassen erreichen, "wo es jedoch wieder an der Koordination und auch am Willen vieler Besucher scheitert."

Der Verdacht liegt nahe, dass nicht jeder so viel Motivation besitzt, neue Bestmarken bei Pop-Erdbeben zu erreichen.