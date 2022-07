Iron Maiden in Wiener Neustadt: Du bist ein Dämon-Samurai

Bei "Revelations" wird es düster. Danach dürfen die Fans bei "Blood Brothers" im Walzertakt schunkeln - wer sagt, dass Metal keine Schlager-Qualitäten hat? Bei "The Sign Of The Cross" - ein Stück aus der sonst eher dem Vergessen anheim fallenden Bandphase mit Zwischendurch-Sänger Blaze Bayley - gibt es leuchtende Kreuze und Mönchsgesänge. Mit "Flight Of Icarus" wird das Tempo angezogen, eine Icarus-Figur darf die Flügel spreizen.

Nachtwächter

"Fear Of The Dark" ist dann unvermeidlich, Bruce Dickinson wandelt als Nachtwächter des Todes mit Pestmaske durchs Unterholz, während Wiener Neustadt die großen Fanchöre anstimmt. Bei "Hallowed Be Thy Name" baumelt der Galgenstrick, und Bruce ruft wie immer "Scream for me, Austria!", "The Number Of The Beast" beschwört die Apokalypse, "Iron Maiden" beschließt mit der Bandsignation den offiziellen Teil.