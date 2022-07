Die Toten Hosen in Wien: Stadionrock gehört halt ins Stadion

Im Zugabenteil wurde dann endgültig eine mitreißende Geburtstagsparty gefeiert, „bis zum bitteren Ende“. Bei „Alles passiert“ entzündete das Publikum einmal mehr ein Handy-Lichtermeer.

Ärzte-Schmankerl

Als besonderes Schmankerl lieferten die Hosen eine astreine Coverversion des Ärzte-Hits „Schrei nach Liebe“. Sagt da noch wer was von Rivalität? Unlängst in Düsseldorf standen die Ärzte sogar mit Campino & Co. gemeinsam auf der Bühne.