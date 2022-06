Die Toten Hosen: 40 Jahre zwischen Tränen und mafiösen Regimen

War es gefährlich?

Wir sind mit dem Bus in das Land gefahren und ein Beamter vom BND reiste mit, um uns zu beschützen. Er hat kurz vor der Grenze unseren Bus gestoppt und uns instruiert, unsere Computer in seinem Kofferraum zu verstauen, verbunden mit der Aussage: „Wenn einer der Grenzer eure Computer haben will, bekommen wir die nie wieder.“ Er hatte einen Diplomatenwagen und wurde nicht durchsucht, also haben wir alle Wertgegenstände bei ihm verstaut und kamen mit seiner Hilfe gut über die Grenze.



Dort kam aber der Polizeipräsident auf die Bühne . . .

Wir waren schon Nachmittags nach dem Soundcheck total erstaunt, dass plötzlich ein ganze Truppe des Militärs einlief. Alle zehn Plätze setzte sich dann ein Soldat in die Reihen. Das war das erste Rockkonzert in Tadschikistan überhaupt und die Offiziellen wirkten entsprechend nervös. Das Konzert ging los und alles war wunderbar. Dann fingen aber die Leute zu tanzen an. Das hat den Polizeipräsidenten, der hinter der Bühne stand, die letzten Nerven gekostet. Als ich dann auch noch mein T-Shirt auszog, wurde es dem Guten zu viel. Er schrie unseren Tour Manager Kiki an: „Wenn der sich jetzt noch die Hosen auszieht, breche ich das Konzert ab!“ Er kam dann auf die Bühne und wollte den Leuten wohl zurufen, dass sie sich wieder hinsetzen müssen. Ich habe ihn aber umarmt, auf beide Wangen geküsst und ihn dem Publikum vorgestellt mit den Worten: „He is my friend“. Da konnte er überhaupt nichts mehr sagen, war völlig verdattert und ging wieder von der Bühne. Die Leute haben sich natürlich wahnsinnig amüsiert.