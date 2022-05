Tote-Hosen-Sänger Campino: "Putins Linie ist grausam und falsch"

Eine jetzt in Wien lebende Sängerin, die gebürtige Russin ist, aber lange in der Ukraine gelebt hat, hat mir erzählt, dass sie das Gefühl hat, dass man in Russland gerne die Lügen von Putin glaubt und nicht an der Wahrheit interessiert ist. Sie haben schon oft in Russland gespielt. Wie haben Sie die diesbezügliche Stimmung empfunden?

Ich habe die Menschen in Moskau als sehr großherzig, mit viel Leidenschaft und Freude am Feiern erlebt. Möglicherweise ist es ein Reflex, dass eine Nation zuerst einmal zusammenrückt, wenn es eine Krise gibt. Außerdem haben Putin und seine Genossen das jahrelang medial vorbereitet. Die gesamte Presse- und Rundfunklandschaft ist unter seiner Kontrolle. Ich glaube, dass dieses Brainwashing eine sehr effektive Maßnahme war, um die Bürger mit der Zeit auf den falschen Weg zu führen. Bei den Nazis in Deutschland hat es ja auch geklappt, die Bevölkerung an etwas glauben zu lassen, was völliger Wahnsinn war. Dazu kommt, dass wir Menschen uns gerne bestätigt sehen wollen. In Zeiten des Internets hat jeder seine Quellen, die das bekräftigen, woran man eh schon glaubt, und keiner will mehr hören, was die Gegenseite sagt. Alle schreien sich nur noch an und es ist kein argumentativer Austausch mehr möglich. Das ist tragisch, und man kann nur hoffen, dass bei der russischen Bevölkerung langsam ankommt, dass Putins Linie grausam und falsch ist, das Ganze nichts mit einem Entnazifizierungs-Programm oder einer Spezialoperation zu tun hat, und sie sich in einem brutalen, völkerrechtswidrigen Krieg befinden.