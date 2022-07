Guns N' Roses live in Wien: Langatmiger Beginn, gutes Finale

All das wird aber stetig besser. Nur dauert das. Lange. Und noch länger. Highlights in dieser Phase sind „Live And Let Die“, „You Could Be Mine“ und das Iggy-Pop-Cover „I Wanna Be Your Dog“, das Bassist Duff McKagan singt. Dazwischen aber hat man das Gefühl, dass zwar die Band großen Spaß an all dem hat, aber nur für sich spielt und nicht auf das Publikum zu- und eingeht.