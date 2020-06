Endlich wieder (in der) Wiener Staatsoper

Zu Recht, denn seltsam mutete das Szenario im Haus am Ring an. Die Sitze im Parkett sind bis auf hundert abmontiert. Nur ein leises, elektrisches Surren war hörbar. Doch dann kam Groissböck, sang von Aufbegehren und Demut, von Hoffnung und Sehnsucht, ließ vor dem Eisernen Vorhang Mikrokosmen entstehen, war etwa Schuberts „Schiffer“, der mit seinem Leben hadert. Alexandra Goloubitskaia war ihm dabei eine zuverlässige Begleiterin am Klavier.

Beachtlich, wie er nach diesem Gewaltakt noch für Mahlers „Urlicht“ die Kraft hatte. Das Virus verhinderte sein Debüt als Göttervater in Wagners „Ring“ in Bayreuth, das kommt nun in der nächsten Saison an der Wiener Staatsoper, wenn auch nur in der „Walküre“. Einen Ausblick darauf gab er mit der Zugabe, „Wotans Abschied von Brünnhilde“. Mit einer Intensität ließ Groissböck die Oper wieder zu dem werden, was sie ist. Atemberaubend schloss er mit Schumanns „Grenadieren“. Stehende Ovationen.