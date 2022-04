Elina Garanča lädt zu "Klassik unter Sternen": "Ein Ort des Friedens und der Freude"

Termine

„Klassik unter Sternen“ am 6. Juli 2022 (Beginn: 20.30 Uhr) in Stift Göttweig. „Klassik in den Alpen“ am 9. Juli 2022 (Beginn ebenfalls 20.30 Uhr) in Kitzbühel

Elina Garanča

Die Mezzosopranistin wurde in Riga/Lettland geboren und ist ein Superstar der klassischen Musik. Sie singt regelmäßig an den größten Opernhäusern und bei den größten Festivals der Welt: Etwa an der Metropolitan Opera New York, in Covent Garden, London, an der Wiener Staatsoper, in Baden-Baden, bei den Salzburger Festspielen