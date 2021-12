Was Star-Sängerin Elina Garanča dem Opernnachwuchs rät

Die Mezzosopranistin Elina Garanča ist konkurrenzlos in ihrem Fach. Seit mehr als zehn Jahren fördert sie mit ihrem Ehemann, dem Dirigenten Karel Mark Chichon, junge Talente. Dazu hat sie die Initiative „ZukunftsStimmen“ ersonnen. Junge Sängerinnen und Sänger aller Stimmlagen im Alter zwischen 18 und 32 Jahren können sich für die aktuelle Ausgabe bis 16. März auf der Webseite www.zukunftsstimmen.at zum Vorsingen bewerben.

Drei Arien aus dem klassischen Opern- oder Operettenrepertoire sind vorzubereiten. Wer den Wettbewerb am 11. April gewinnt, hat die Möglichkeit, bei den traditionellen Open-Air-Konzerten im Stift Göttweig („Klassik unter Sternen“ am 6. Juli 2022) und in Kitzbühel („Klassik in den Alpen“ am 9. Juli) aufzutreten. Auch die Zweit- und Drittplatzierten sollen den Konzertbetrieb kennenlernen. Im Kurier-Interview erklärt Garanca, was ihre Initiative von einem herkömmlichen Wettbewerb unterscheidet, was die heute junge Generation im Betrieb zu erwarten hat und spricht die Härte des Sängerberufs.