Tézier und Garanča zum "Parsifal": "Es ist wie ein Traum“

Denn, so Garanča: „Wir alle brauchen Nahrung. Und ich rede nicht vom täglichen Brot oder gar vom Fressen. Ich rede von seelischer Nahrung. Die brauchen wir dringender denn je zuvor. Insofern war und ist die Kundry für mich eine seelische Nahrung, die wir wenigstens via Streaming weitergeben wollen. Aber Streaming kann niemals den Live-Charakter mit dem Publikum, mit den Menschen ersetzen. Da geht es um Nähe, um Umarmungen, nicht um Distanz oder virtuelle Angebote.“

Nähe

Die Nähe zu den Menschen hofft Elina Garanča spätestens im Sommer wieder zu finden, wenn der Weltstar am 7. Juli in Göttweig bei „Klassik unter Sternen“ und am 10. Juli in Kitzbühel bei „Klassik unter Sternen“ auftritt. „Wir wollen diese Konzerte unter Einhaltung aller denkbaren Präventionskonzepte mit Publikum machen und den Menschen ein wenig Zuversicht und Hoffnung geben. Denn mir kommen die Tränen in die Augen, wenn ich in Wien Menschen auf der Straße treffe, die mir sagen: Ich vermisse das alles so sehr! Darauf sollten wir auch im Opernbereich Antworten finden und Angebote bereitstellen. Die Salzburger Festspiele und das Musikfestival Grafenegg haben schon im Vorjahr gezeigt, dass es gehen kann.“

Treue

Und die Wiener Staatsoper? Lachend: „Es regnet international Angebote, vor allem nach der Kundry. Die kann man als Sopran singen, die kann man als Mezzosopranistin singen. Ich bin und bleibe eine treue Mezzosopranistin und ich bleibe Wien treu. So wird etwa die Fürstin von Boullion in Francesco Cileas ,Adriana Lecouvreur’ kommen, auch die lang ersehnte Amneris in Giuseppe Verdis ,Aida’ wird endlich eine Bühne betreten.“

Garanča: „Und mir wurden – allerdings nicht in Wien – sogar Partien wie die Isolde in Wagners ,Tristan’ und auch die Marschallin im ,Rosenkavalier’ von Richard Strauss angeboten. Für die Isolde ist es aber noch etwas zu früh, und die Marschallin interessiert mich nicht. Ich war lange der Octavian und kenne daher diese Frau viel zu genau.“