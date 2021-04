Elina Garanča: "Hoffnung und Zuversicht" bei "Klassik unter Sternen"

Eben erst hat sie als Kundry in Richard Wagners „Parsifal“ an der Wiener Staatsoper ihr Weltrollendebüt gegeben. Nur für die Kameras und ohne Publikum. Wer dabei war – einige Medienvertreter waren zugelassen – kann nur sagen: Elina Garanča war großartig und hätte sich Ovationen verdient gehabt.

Diese Ovationen – sprich mit Publikumsbeteiligung – wird es nun am 7. Juli in Göttweig und am 10. Juli in Kitzbühel geben. Denn dann heißt es wieder Bühne frei für „Klassik unter Sternen“ im Benediktinerstift Göttweig und für „Klassik in den Alpen“ in Kitzbühel. Auftritte, die Elina Garanča ganz besonders am Herzen liegen.

„Wir wollen mit diesen Konzerten allen Menschen Hoffnung und Zuversicht geben“, so die Mezzosopranistin bei der Präsentation. Und: „Es ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn bei einer Pressekonferenz mehr Menschen anwesend sind, als bei ,Parsifal’ in der Staatsoper“, die für Garanča „längst eine zweite Heimat“ geworden ist.

Es wird also (nach der letztjährigen Absage) wieder gespielt und gesungen. Das Programm steht noch nicht fest. Denn, so Garanča: „Wir wissen ja noch nicht, wie viele Musiker auf die Bühne dürfen, ob wir einen Chor einsetzen können oder nicht. Wir sind da ständig am Basteln.“