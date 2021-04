Regisseur Serebrennikow: "Dieser ,Parsifal’ ist ein Denkmal der Pandemie“

Doch Kirill Serebrennikow ist in Wien gar nicht live dabei. Der Künstler stand in Russland aufgrund von Korruptionsvorwürfen samt Bewährungsstrafe und heftiger Kritik am politischen System lange unter Hausarrest, darf nach wie vor nicht ausreisen. Via Video und Zoom konnte Serebrennikow quasi im Homeoffice in Moskau seine Interpretation des „Parsifal“ realisieren. Und die hat es durchaus in sich, wie Serebrennikow bei einer Zoom-Pressekonferenz erklärte.

„Dieser ,Parsifal’ ist ein Denkmal der Pandemie“, so der 51-jährige Serebrennikow, der auch seinen Posten als Leiter des Gogol-Zentrums räumen musste. „Ich hoffe, dass ich jetzt ein wenig mehr Spielraum für das eigene Arbeiten habe.“ Zu „Parsifal“: „Ich selbst habe die Arbeit an ,Parsifal’ als Übergang von einem persönlichen Lockdown hin zu einem globalen Shutdown erlebt. Durch diese Geschichte bin ich reicher geworden. Die Menschen haben die Erfahrung gemacht, mit sich selbst konfrontiert, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein.“