Elina Garanca und Piotr Beczala sagen Russland-Auftritte ab

Die lettische Mezzosopranistin Elina Garanca will bis auf Weiteres nicht mehr in Russland auftreten. Das hat sie am Montag via Facebook mitgeteilt. Sie fände es "unverantwortlich und höchst unmoralisch" angesichts des Krieges Russlands "gegen die demokratische und unabhängige Nation der Ukraine und gegen die offene Gesellschaft Europas".

Als Lettin wisse sie, "was Invasion und Besetzung bedeuten". Als Mutter wolle sie ihren Kindern die Bedeutung von Moral vermitteln. "Ich stehe mit meiner Stimme für die Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine. Krieg ist KEINE Lösung!", so Garanca weiter. Musik habe die Aufgabe, zu verbinden, aber man sollte die Freiheit haben, zu entscheiden, welcher Politik man folge. Ihr Herz sei "gebrochen".