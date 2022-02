Opernsängerin Anna Netrebko findet klare Worte zum Krieg in der Ukraine

Ganz schwer ist auch Profitänzer Vadim Garbuzov von der Situation betroffen. Seine Oma lebt in der Ukraine und muss sich im Luftschutzbunker verstecken, erzählte er gegenüber RTL. "Ich stehe mit meiner Oma in Kontakt, habe gerade mit ihr telefoniert. Da war alles ok, aber du weißt nie, wann etwas passiert", so Garbuzov.