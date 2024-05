Eli Preiss: "Fuck (ich liebe dich)"

Die Wiener Musikerin Eli Preiss legte, was ihrer Karriere betrifft, einen Blitzstart hin: Kaum waren die erste Singles veröffentlicht, wurde sie schon als große Rap-Hoffnung gehandelt, durfte auf der FM4-Bühne beim Donauinselfest performen. Mit ihrem danach vorgelegten Debütalbum "LVL UP" (2022) schaffte sie dann auch auf Anhieb den Sprung nach Deutschland, was für heimische Musiker bekanntlich der Zielmarkt ist.