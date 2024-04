„Elektra – the Show must go on“: Grellgelbe Psychonummer zwischen „fresh“ und banal

Neben Euripides will er sich erklärtermaßen „ein bisschen“ an Hofmannsthal und Sophokles bedient haben. Außerdem wohl auch am deutschen Privatfernsehen. Die Geschwistertragödie bekommt RTL-Unterstützung, das Familientrauma um Vater Agamemnon wird verkauft wie bei einem Shoppingkanal; auch Talkshows von Stefan Raab bis Bärbel Schäfer lassen grüßen, allerdings in jüngeren Ausgaben: hier sind alle unter dreißig, man spricht viel über Gefühle. „Total schön, wie du dich geöffnet hast“.

Generell redet man hier zu viel. Wenn Originaltext im Spiel ist, noch dazu gekonnt im Chor gesprochen, bekommt der Abend neben Witz auch noch Atmosphäre, dann wird dieser „Gassenhauer der Antike“ überzeugend „fresh.“ Samt Showeinlagen, schließlich heißt das Stück ja „Elektra – the Show must go on.“ Wenn Elektra (eindrucksvoll: Isabella Knöll) Amy Winehouse singt, und zwar den Song von der Entzugsanstalt, dann passt das gar nicht schlecht hierher, denn sie kann ihre „Psychonummer“, wie die Geschwister sagen, nicht und nicht aufgeben, während Bruder Orest (Til Schindler) „einfach seine Ruhe“ will.