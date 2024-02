Ein Superwahljahr für die Kunst: Das große Versprechen der Mitbestimmung

Die Horten Collection in der Wiener Innenstadt ist vermutlich der einzige Ort in Österreich, an dem eine Koalition aus Grün und Blau im Jahr 2024 eine wählbare Option ist. Denn hier hängt „Blue Mirage“, ein Gemälde aus der Serie „Homage to the Square“, gemalt vom Künstler Josef Albers im Jahr 1959.

Das Publikum ist eingeladen, darüber abzustimmen: Das Museum ließ ein digitales Tool namens #Artfluence entwickeln, in dem Besucherinnen und Besucher per Handy-Scan an einer Wahlstation ihre liebsten Werke nominieren können. Sie erfahren dann gleich, ob ihr Geschmack von einem großen Teil des Wahlvolks geteilt wird oder eher in einer Nische angesiedelt ist. Bis August läuft die Aktion noch, dann sollen die Sieger einen langfristigen Platz im Eingangsbereich des Museums bekommen.