Ein Kunstschatz aus dem Wirbelsturm: Moderne aus der Ukraine in Wien

Die Reise der Bilder war höchst riskant, erzählt der Kurator Konstantin Akinsha. Als die zentralen Werke der Wanderausstellung „In the Eye of the Storm“ im November 2022 zu ihrer ersten Station im Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid gebracht werden sollten, startete Russland eine seiner bis dahin heftigsten Bombardierungen der Ukraine. Die Lage war höchst angespannt. Doch der erste große Kulturexport in Zeiten des Angriffskriegs funktionierte.

Nun, kurz vor dem zweiten Jahrestag der russischen Invasion, eröffnet die Ausstellung im Unteren Belvedere in deutlich erweiterter Form: Mehr als die Hälfte der Exponate wurde neu aus der Ukraine herangeschafft, neben dem Nationalen Kunstmuseum der Ukraine in Kyjiw kamen auch Leihgaben aus Charkiw, Odessa oder Dnipro nach Wien.