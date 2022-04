Malewitsch und Maidan: Über die politische Kraft von Kunst

Längst ist das „Schwarze Quadrat“ eine Ikone – in der Ausstellung 1915 hing es auch als eine solche. Und es hängt in Moskau in der Tretjakow Galerie. Was also hat Putin gegen das Quadrat?

Ganz einfach: Malewitsch wurde 1878 in eine polnische Familie geboren – in Kiew. Er bezeichnete sich als Pole oder Ukrainer. Sein erstes Quadrat malte er 1913 – und 100 Jahre später protestierten die Ukrainer auf dem Maidan. Pavlo Klimkin, von 2014 bis 2019 Außenminister, setzte das „Schwarze Quadrat“ als „Revolutionspunkt in der Kunst, an dem ein grundlegender Paradigmenwandel erfolgte“, in Analogie zu den Ereignissen, die ebenfalls zu einem Paradigmenwechsel führen würden. „In diesem Zusammenhang ist es symbolisch, dass gerade das ,Schwarze Quadrat‘ zu einem Trauersymbol auf Millionen Facebook-Seiten wurde, als auf dem Maidan die Menschen getötet worden waren.“

Leider, leider stimmt es nicht ganz mit dem „grundlegenden Paradigmenwechsel“: Malewitsch fiel unter Stalin in Ungnade – und durfte still zur gegenständlichen Malerei zurückkehren. Möge dies keine Analogie nach sich ziehen.