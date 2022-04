Klassik-Szene: (Kein) Recht auf freie Meinungsäußerung

Gegenüber dem KURIER erklärt Naske, dass er Currentzis schon lange kennt: „In all den Jahren hat es keinen für mich erkennbaren Anlass gegeben, Zweifel an seiner humanistischen Gesinnung zu hegen.“ Jede Äußerung würde in der gegenwärtigen Konstellation in Russland dazu führen, dass er die Mitglieder seines Ensembles und auch sich selbst gefährdet: „Wir leben in einem Staat mit Recht auf freie Meinungsäußerung. In Russland ist das gegenwärtig nicht möglich.“

Und ja, im Zuge der Loslösung von musicAeterna aus dem Dach des staatlichen Opern- und Balletttheaters in Perm habe er sich, so Naske, auf Bitte von Currentzis bei der Entwicklung einer neuen Basis für das Orchester engagiert: „Zur Abwicklung von Engagements außerhalb Russlands wurde eine Stiftung gegründet, in der ich Mitglied des Stiftungsrates bin. Ich habe keine exekutive Rolle und halte fest, dass meine Tätigkeit ehrenamtlich erfolgt.“

Brüggemann kritisiert zudem, dass Naske am 24. Februar – bei Ausbruch des Krieges – der Feier zum 50. Geburtstag von Currentzis beiwohnte: „Der Krieg wurde nicht thematisiert, dafür floss allerhand Schaumwein.“ Darüber verliert Naske kein Wort; er hält auch die weiteren von Brüggemann erhobenen Vorwürfe für „konstruiert“.