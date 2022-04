Trenklers Tratsch: Wie in Wien Personalentscheidungen gefällt werden

Die Begründung von Hanke ist absurd: Angesichts der „eminenten Bedeutung des Klimawandels“ läge es nahe, dass sich das KunstHausWien „noch stärker mit dem Themenbereich Umwelt und Klima befasst“. Dass Riedl, die nie in einem Museum gearbeitet hat, in diesem Bereich Kompetenz mitbringt, ist Ihrem Tratschpartner bisher entgangen. Und bereits Leidl programmierte das von Friedensreich Hundertwasser gebaute Haus als Speerspitze in Sachen Umweltschutz. Zudem positionierte sie es als Ort der Fotografie: Leidl gründete mit ihrer Kuratorin Verena Kaspar-Eisert (auch sie bewarb sich) die Foto Wien; die zweite Ausgabe fand kürzlich statt – und war ein Erfolg. Allein im Atelier Augarten als Festivalzentrale wurden mehr als 12.000 Besuche gezählt. Hanke ging aber mit keiner Silbe darauf ein.

Und was macht die Kulturstadträtin? Sie nimmt die Entscheidung zur Kenntnis – mit dem Verweis, nicht eingebunden gewesen zu sein. Kaup-Hasler hat ja ihre eigene Spielwiese: Sie darf jetzt neue Theaterleitungen finden.

33 Bewerbungen gingen für das gut dotierte Schauspielhaus ein. Unter Tomas Schweigen blieb es zuletzt unter den Möglichkeiten, als Favoritin gilt Sara Ostertag. Sieben Bewerbungen gibt es für den Spielstättenverbund Werk X, zwölf für den Dschungel (Leiterin Corinne Eckenstein erkannte die Zeichen aus dem Kulturamt – und verzichtete auf eine Bewerbung). Werk X und Dschungel gehören zum Theaterverein Wien. Er hatte auf Anweisung die von Kaup-Hasler bevorzugte Personalberaterin Yvonne Bernard zu engagieren, die auch die Schauspielhaus-Bewerbungen „sichten“ darf. Die Kulturstadträtin setzt nur eine einzige Kommission ein, und die wird von ihren Vertrauten dominiert. Anfang Juni sollen die Bestellungen erfolgen.