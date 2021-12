Ein allerletztes Adieu: Die Toten aus Kultur und Medien des Jahres 2021

Sie waren Galionsfiguren, Ausnahmebegabungen oder schräge Vögel, haben uns bezaubert, unterhalten, überrascht ... und vor allem: Sie leben in unserer Erinnerung weiter, die Opernsängerinnen Christa Ludwig und Edita Gruberová, die auf der Bühne und im Aufnahmestudio Maßstäbe gesetzt haben, der Tigerdompteur Siegfried Fischbacher und die französische Filmlegende Jean-Paul Belmondo.

Mit Bertrand Tavernier († 79) hat Frankreich einen seiner großen Intellektuellen und einen seiner besten Filmemacher („Der Uhrmacher von St. Paul“) verloren.

Christopher Plummer († 91) war der Baron von Trapp in „Sound of Music“ und ein Gentleman für alle Rollen, der in sieben Jahrzehnten viele Bösewichte und Helden spielte. Und die italienische Filmemacherin Lina Wertmüller († 93), eine Feministin aus Leidenschaft, war die erste Frau, die für einen Regie-Oscar nominiert worden war.