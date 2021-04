Und das war er mit Leib und Seele. Hugo Portisch hatte es in den Genen. Sowohl sein Vater als auch sein älterer Bruder waren Journalisten. Die Familie stammt aus St. Pölten, doch der Vater ist Chefredakteur der Pressburger Nachrichten, als Hugo 1927 in Pressburg zur Welt kommt.

Er besucht dort das deutsche Gymnasium, studiert ab Mai 1945 Geschichte und Publizistik an der Universität Wien und heiratet im Alter von 19 Jahren die Kinderbuchautorin Traudi Reich. Portisch absolviert Praktika bei mehreren Zeitungen, studiert auch in den USA, besucht die New York Times und die Washington Post. 1953 begleitet er als Pressesprecher des Österreichischen Informationsdienstes Bundeskanzler Julius Raab bei seinem ersten USA-Besuch nach New York.