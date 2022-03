Edgar Weinzettl: „Wir können regional – und wir können live“

Wie kriegt man es hin, dass man den Bobo aus Neubau genauso bedient und abholt wie den Liesinger Reihenhausbewohner, der ganz andere Sorgen und eine ganz andere Lebensrealität hat?

Die hohe Kunst im Unterhaltungsbereich ist es, dem Publikum möglichst nahe zu kommen mit Themen, die die Leute tangieren. Da werden wir den Weg konsequenter weitergehen, dass wir als Landesstudio rausgehen aus der Bobo-Blase und in die Bezirke gehen, wo wir auch tatsächlich die meisten Hörer haben.

Die Realität ist oft so: Man diskutiert wochenlang über einen Swimmingpool an einer einzigen Gürtelkreuzung. Darüber, was in den Flächenbezirken los ist, erfährt man wenig.

Journalistinnen und Journalisten neigen sehr mitunter zum Bubble-tum. Das sieht man auch in den sozialen Netzwerken. Also wenn es Themen gibt, die den Wienerinnen und Wienern unter den Nägeln brennen, dann ist es ja der Verkehr, dann das Wohnen. Wir werden versuchen, die Lebensrealität der Menschen noch stärker anzusprechen.

Apropos unter den Nägeln brennen: Soll der Lobautunnel gebaut werden?

Man beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema und es kommen so unterschiedliche Ergebnisse heraus, wie wir sie jetzt haben. Ich würde mir da ein Urteil nicht anmaßen.

Das Landesstudio Wien ist ein großer Veranstalter. Was erwartet denn das Publikum nach der Corona-Krise im Live-Sektor?

Wir werden mit Diskussionsforen nach draußen gehen und natürlich in Sachen Veranstaltungen, wo wir jetzt auf einen sehr kleinen Rahmen beschränkt wurden, wieder mit größeren Acts aufwarten, sofern das die Situation erlaubt. Das Landesstudio zeichnet sich ja durch eines aus: Wir können regional – und wir können live: zwei Dinge, die Netflix, Google und Amazon nicht bieten.

Hier im Funkhaus in der Argentinierstraße sind Sie aktuell auf einer Baustelle zu Hause. Große Teile werden vom neuen Eigentümer in ein Hotel umgebaut. Welche Rolle spielt das Hauptstadtstudio? Wie ist das dann in das Gebäude eingebettet?

Wir möchten natürlich das Publikum darauf aufmerksam machen, dass es hier das Studio gibt. Und die Gespräche mit der Rhomberg-Gruppe laufen bisher sehr gut, dass es eine Sichtbarkeit des Landesstudios geben wird. Das wäre einer der Pläne, dass man ein Popup-Studio im sichtbaren Bereich des Hauses macht.