Doroteja Gradištanac als neue FM4-Chefin bestellt

Für Gradištana ist "FM4 eine der wichtigsten Marken des ORF." Allerdings ist der Sender mit vielen seiner Machern und Hörern ins Alter gekommen - ein Befund von Wrabetz, den auch sein Nachfolger teilt.

Doroteja Gradištanac ist in Belgrad geboren. Nach der Matura in Linz studierte sie Vergleichende Literaturwissenschaften und Germanistik an der Universität Wien. 1998 begann Gradištanac bei Ö3, war von 2000 bis 2008 Redakteurin in der ORF-TV-Entwicklung und anschließend bis 2012 im Stab der Programmdirektion tätig. 2012 bis 2021 war Gradištanac Redaktionsleiterin der TV-Entwicklungsabteilung und seit 2021 ist sie Leiterin der Abteilung für Formatentwicklung und Qualitätsmanagement.