Concentus Musicus ist Orchester des Jahres

Nikolaus Harnoncourts Concentus Musicus ist für seine Einspielung "Walzer Revolution" zum Orchester des Jahres gewählt worden: Der Klangkörper ist einer der Preisträger des heurigen "Echo Klassik". Auch der Tenor Jonas Kaufmann und die Cellistin Sol Gabetta wurden von einer Jury ausgezeichnet, die insgesamt 54 Preisträger in 21 Kategorien kürte. Sie sollen am 6. Oktober im Berliner Konzerthaus geehrt werden. Die Gala wird am selben Abend vom ZDF übertragen, wie die Deutsche Phono-Akademie am Dienstag mitteilte.

Den Klassik-ohne-Grenzen-Preis erhalten Max Richter und der in Wien lebende Geiger Daniel Hope für die CD "Recomposed by Max Richter: Vivaldi - The Four Seasons", in der Kategorie "Operneinspielung des Jahres (17./18. Jh.)" werden unter anderem die Countertenöre Philippe Jaroussky und Max Emanuel Cencic aus Wien für Leonardo Vincis "Artaserse" geehrt, während sich über die beste solistische Einspielung des Jahres (Duette/Opernarien) Elina Garanca für ihre Aufnahme "Romantique" freuen darf.

Weitere Preisträger sind die amerikanische Sopranistin Joyce DiDonato, der Trompeter Reinhold Friedrich, die Pianistin Martha Argerich oder der finnische Dirigent Esa-Pekka Salonen. Als Nachwuchskünstler werden die Sopranistin Julia Lezhneva, die Trompeterin Tine Thing Helseth und der Pianist Alexander Krichel gewürdigt.

Die Phono-Akademie zeichnet seit 1994 jährlich herausragende Interpretationen klassischer Musik aus, seit 1996 wird die Verleihung als Fernsehgala ausgestrahlt.

www.echoklassik.de