Dino-Skelett auf Kunstauktion verkauft - um 26 Millionen Euro

"Ein T. Rex ist ein Markenname", hatte der Experte von Christie's in einem Werbe-Feature für die Auktion gesagt. "Er passt auf sehr natürliche Weise zu einem Jeff Koons oder einem Andy Warhol".

In einer Zeit, in der am Kunstmarkt nichts mehr so ist wie einst und in der ständig neue Wege des Marketings beschritten werden müssen, bot das Auktionshaus das gut erhaltene Saurierskelett mit dem Namen "Stan" daher nicht direkt als Kunst, aber in Gesellschaft von solcher an. Und das Konzept funktionierte: Bei der Versteigerung in der Nacht zum Mittwoch, die als "20th Century Auction" betitelt wurde, erzielte das Fossil inklusive Prämien 31,847,500 US-$ (26,480,143 €). Der Schätzpreis hatte sich auf lediglich 6 - 8 Millionen US-$ belaufen.

Übertroffen wurde das Artefakt in der Hitliste der live gestreamten Auktion, die einen Gesamtumsatz von umgerechnet 288 Millionen Euro machte, nur von einem Gemälde Cy Twomblys ("Untitled/Bolsena"), das umgerechnet 32,7 Millionen € einbrachte. Hinter dem Dino in der Hitliste lagen ein Werk von Mark Rothko (31,2 Mio US-$/ rd. 30 Mio. €) und Pablo Picassos Porträt seiner Geliebten Dora Maar, "Femme dans un fauteuil" (29,5 Mio US-$/25 Mio. €).