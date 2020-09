Die blutige Nase der Romantik: Gerhard Richters Landschaften

Diese Bilder mit Geld aufzuwiegen, mag ein ultimativer Akt der Hilflosigkeit sein, wie überhaupt die Bändigung von Kunst als Spekulationsobjekt nicht unbedingt die nobelste Form der kulturellen Teilhabe darstellt.

Der Ausstellung ist hoch anzurechnen, dass sie den sonst bei Richter so präsenten monetären Faktor im Hintergrund hält: Auch wenn die 130 Exponate zusammen einen Versicherungswert von 400 Millionen Euro haben, steht der Dialog der Bilder im Zentrum.

Für die Idee, alles besitzen zu können, hat Richter ohnehin nur Spott übrig, wie ein Exponat am Ende der Schau nahelegt: Zusammen mit Sigmar Polke (1941 – 2010) imaginierte Richter 1968 die Umwandlung eines Bergmassivs in eine Kugel – als Zeichen, „dass Künstler eben keine Berge versetzen können“, wie Co-Kurator Hubertus Butin sagt. 1992 wurde die Kugel in Edelstahl gefertigt, in der Dimension erinnert das Ding an die Weltkugel, die Jesus in Leonardo da Vincis Gemälde „Salvator Mundi“ hält. Auch diesem Bild versuchte man, um 450 Millionen US-Dollar habhaft zu werden. Manches aber bleibt dann doch außerhalb der Sphäre der Käuflichkeit.