Die "Vienna Biennale" will Liebe zum Planeten vermitteln

Die Uni für Angewandte Kunst setzt in einer eigenen Ausstellung ("Ecologies and Politics of the Living") auf Innovationen aus Afrika. Eine Medienskulptur soll dazu direkt die Auswirkungen des Klimawandels am Wiener Karlsplatz veranschaulichen. Auch sonst geht das Programm wieder in den öffentlichen Raum - so präsentieren sich die Siegerprojekte eines von der Wirtschaftsagentur Wien ausgeschriebenen Bewerbs, der neue Zugänge zum Essen suchte, vor dem MAK, dem Museumsquartier und an anderen urbanen Orten.

Die Veranstalter hoffen im Kontext der Pandemie generell auf geöffnete Kunsthäuser, einzelne Veranstaltungen könnten auch noch in den Herbst verlegt werden, hieß es auf Nachfrage. Die "Angewandte" will ihr im Uni-Betrieb gelebtes System, negative Tests zum Eintritt zu verlangen, gegebenenfalls auf den Biennale-Betrieb ausweiten, sagte Rektor Gerald Bast.