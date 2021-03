Herwig Turk im KunstHaus Wien: Eine Flusslandschaft geht zum Arzt

Das alles ist mehr, als sich mit einem schönen Bild sagen lässt, wie Herwig Turk weiß: „Ich versuche eine Dekonstruktion und Aufsplitterung“. Der aus Kärnten stammende, in Wien lebende und lehrende Künstler legt seine Projekte meist im Austausch mit wissenschaftlichen Disziplinen an, borgt sich Vokabular und Instrumentarien von anderswo aus. In der „Garage“ des KunstHaus Wien präsentiert Turk nun seine fotografischen und filmischen Erkundungen, die er seit vier Jahren am Tagliamento betreibt, unter dem Motto „Anamnese einer Landschaft“ (bis 16. 5.).

Entsprechend der ärztlichen Bestandsaufnahme sind Fotografien teils auf Röntgen-Leuchtkästen montiert, teils auf einem Paravent aufgebracht, wie er in Krankenhäusern zwischen Betten verwendet wird. Turk spielt auch mit Formaten oder der Ausrichtung der Bilder, um zu verhindern, dass sich alles vorschnell in eine abgeschlossene Erzählung fügt.