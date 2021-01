Bilder für den Handlungsbedarf: Wie Kunst dem Klimaschutz hilft

Kunst kennt hier ein breites Spektrum, wie zuletzt in der Schau „Nach uns die Sintflut“ des KunstHaus Wien (geplant bis 14. 2.) und den „Climate Care“-Ausstellungen des MAK sichtbar wurde.

In der letztgenannten, gemeinsam mit der Uni für Angewandte Kunst ausgerichteten Reihe thematisierte etwa der Designer Florian Semlitsch den Umstand, dass Internet-Videoplattformen zwar Treiber der Bewusstseinsbildung, mittels ihres Energieverbrauchs aber auch Treiber der Klimakrise sind.

Die Künstlerin Martina Menegon wiederum nutzte die Computer-Ästhetik für ein apokalyptisches Szenario mit aufgetürmten Leibern von digitalen Avataren, die sich wie die Seelöwen in einer TV-Doku den letzten Platz auf einem Felsen im Meer suchten. Ihrem Rezensenten war das zu viel Apokalyptik – er fühlte sich an das 19. Jahrhundert erinnert, als die Kunst sich vor den Umbrüchen der Industrialisierung in die schaurige Glorifizierung von Ruinen, Wolken und Meeresfluten stürzte.