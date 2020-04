Statt "Normalität von vorher": Gedanken zu einer neuen Zukunft

Was kann da rauskommen?

Alles, wo man ein „Slow“ davor setzen kann, kann neue Qualitäten bringen. Das Reiseverhalten wird sich ändern. Es ist gut, wenn gereist wird! Aber vielleicht weniger Destinationen, in die man dafür langsamer und tiefer eintaucht. Wir haben unsere Krisenfestigkeit bewiesen, man hat in Österreich klug gehandelt. Jetzt gilt es, dies zu nützen, um sich auf eine viel größere mögliche Krise vorzubereiten und die richtigen Maßnahmen zu setzen.

Welche?

In einem Jahrzehnt können beim Klima die ersten Kippeffekte eintreten. Und gegen deren Folgen wird es keine Impfung geben. Wenn wir nicht bald radikale Veränderungen im Umgang mit unserem Planeten durchsetzen, werden wir uns auf permanenten Krisenmodus einstellen müssen. Wollen wir wirklich erleben, was es heißt, wenn man wegen schlechter Luftqualität, wegen gefährlicher Krankheiten, wegen Dauerhitze nie mehr ohne Maske und andere Schutzmaßnahmen ins Freie gehen kann? Durch Corona können wir uns plötzlich vorstellen, dass alles völlig anders sein kann.

Trotzdem: Es stehen uns sehr schwierige wirtschaftliche Jahre zuvor. Die Geschichte würde nahelegen, dass in solchen Phasen Job und Überleben Vorrang haben – und langfristige Zukunftsstrategien hintangestellt werden.

Im Prinzip: Ja. Aber angesichts des Klimawandels verhält es sich ein bisschen anders. Es geht nicht um philosophische Diskussionen. Sondern um künftige Lebensbedingungen, neue Krankheiten, die bis in unsere Breiten vordringen werden. Und jetzt, wo es um die Zukunft von Arbeitsplätzen und Unternehmen geht, müssen die Maßnahmen in die richtige Richtung gehen. Wir wissen, dass alles, was mit fossilen Brennstoffen zu tun hat, in absehbarer Zeit aufgegeben werden muss. Wir sind sehr gut beraten, uns genau jetzt zu überlegen: Wie können wir uns in eine Richtung aufstellen, die Zukunft hat? Wie können wir menschliche Arbeit dort schaffen, wo wir sie in den nächsten Jahrzehnten auch wirklich brauchen?

Wie könnte dies aussehen?

So regional wie möglich, so global wie nötig. Wir müssen weg von diesem größer, weiter, schneller, billiger. Hin zu weniger, das aber besser und nachhaltiger. Weg vom Massenkonsum – ob im Tourismus, in der Ernährung, im Lebensstil generell – hin zur nachhaltigen Qualitätsgesellschaft. Und das darf keine Frage des Geldbörsels sein.

Aber eine Rückwärtsphilosophie – Shoppen wie Großmutti – kann das nicht werden. Das muss schon digital unterfüttert sein, oder, mit der Rückholung von Produktionsstätten und anderem?

Wir haben hier eine riesige Chance. Regionalisierung, die natürlich auch grenzüberschreitend sein kann, macht uns krisenresistenter. Wir müssen viel zurückholen, und da hilft uns die Digitalisierung, deren Potenziale wir überhaupt noch viel klüger nützen müssen. Die Lebensqualität wird aus Nähe und Nachhaltigkeit entstehen.

Weil die EU kaputt ist?

Nein, das glaube ich nicht. Aber es braucht jetzt keine Streitereien, sondern einen zukunftsgerichteten gemeinsamen Wiederaufbau. Wir müssen unsere neue Moderne zu einer öko-sozialen digitalen Moderne weiterentwickeln. Das geht nur mit der EU.