Die Shortlist für den Österreichischen Buchpreis steht fest

Milena Michiko Flašar, Maja Haderlap, Teresa Präauer, Wolf Haas und Clemens J. Setz haben es in das Finale um den Österreichischen Buchpreis 2023 geschafft, der am 6. November vergeben wird. Das wurde am Dienstag bekannt gegeben. Der Österreichische Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, der Debütpreis, für den Arad Dabiri, Thomas Oláh und Eva Reisinger auf der Shortlist stehen, mit 10.000 Euro. Alle Finalisten haben 2.500 Euro bereits in der Tasche.

"Oben Erde, unten Himmel"

Milena Michiko Flašar, 1980 in St. Pölten geborene und in Wien lebende japanisch-österreichische Schriftstellerin, die es mit ihrem über 100.000 Mal verkauften Roman „Ich nannte ihn Krawatte“ 2012 auf die Longlist des Deutschen Buchpreises schaffte, ist mit „Oben Erde, unten Himmel“ nominiert. In dem Roman steht eine junge Frau im Mittelpunkt, die in einer Spezialreinigungsfirma für Wohnungen, in denen lange unbemerkt gebliebene Tote gefunden wurden, einen Job bekommt. Die Jury rühmt „existenzielle Kraft, stilistische Präzision und viel Humor“.