Der neue Clemens J. Setz: Die Erde, ein Weibchen?

Bis zuletzt ist er von seiner „Majestät des Geistes“ überzeugt. Wegen derer ihm die meisten Menschen nicht folgen können und daher nicht begreifen, was doch augenfällig ist:

Wir leben nicht auf, sondern in einer Kugel.

„Monde vor der Landung“ heißt Clemens J. Setz’ Roman-Biografie über den Wormser Hohlwelt-Theoretiker und Schriftsteller Peter Bender (1883–1944).

Die Idee der innen hohlen Weltkugel reift im jungen Bender, als dieser Fliegerleutnant im Ersten Weltkrieg ist und sieht, wie sich der Horizont vor ihm zu wölben scheint. Als er nach einem Absturz seinen halben Kiefer verliert und invalid bleibt, verhärtet sich seine Theorie. Erfunden hat er sie freilich nicht, auch wenn ihm das zwischendurch so vorgekommen sein mag. Schon Jules Vernes schrieb über die innen hohle Welt und in den USA formulierte ein Mann namens Cyrus Reed Teed, der sich und seine Glaubensgemeinde später „Koresh“ nannte, die These neu. In Deutschland wurde die Hohlwelt-Idee in der Zwischenkriegszeit weitergetragen und auch heute noch hat dieses Weltbild Anhänger.