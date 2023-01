Doch um wissenschaftliche Fachsprache geht es in diesem historischen Roman nur am Rande. Die „nicht vergleichbaren Zahlen“ stehen auch für eine Welt, die gerade aus den Fugen gerät.

Noch ist Wien an diesem 31. Juli 1914 das Zentrum der österreichisch-ungarischen Monarchie. In wenigen Stunden wird man mit weit geöffneten Augen in den Ersten Weltkrieg gehen. Die Kriegsbegeisterung ist überall spürbar, der Westbahnhof „gleicht einer Kaserne! Junge, Alte, Böhmen, Deutsche. Alle melden sich.“ Selbst am Konservatorium mahnt der Professor, dass nun „die Nation vor der Kunst“ kommen müsse – die Studenten sollten sich gefälligst freiwillig melden.

Es brodelt in Wien auch aus anderen Gründen. Armut, fortschreitender Antisemitismus, aber auch die in der Luft liegenden kulturellen Umwälzungen: „Das steife Gewand der alten Welt wurde als erstes in der Kunst zerschnitten,“ schreibt Edelbauer und erzählt von Kultur-Empörungen wie dem „Watschenkonzert“ 1913 unter der Leitung von Arnold Schönberg, bei dem sich das Publikum dermaßen über die zeitgenössischen Kompositionen aufregte, dass es zu Handgreiflichkeiten kam.

Historische Ereignisse sind hier aber nicht nur Kulisse für die Romanhandlung: Die jungen Menschen, von denen Edelbauer berichtet, leben tatsächlich am Vorabend einer Katastrophe – und wir mit Ihnen.

Dass Edelbauer Sprachkunst studiert hat, merkt man dem Roman an. Sie hat Freude am Formulieren, auch an alten Ausdrücken – „Schmalhans war Küchenmeister“. Gespreizt? Nein! Lustvolles sprachliches Ausprobieren! Ein Buch zum Überfliegen das vorliegende jedenfalls nicht. Es verlangt Konzentration und hin und wieder ein wissenschaftliches Wörterbuch. Zumindest für die paar Nicht-Experten auf dem Gebiet der Inkommensurablen.