"Die Odyssee" im Schauspielhaus: Schweigsame Höhlenmenschen

Das Wiener Schauspielhaus eröffnet die Post-Corona-Zeit mit der Uraufführung von „Die Odyssee“ von Jakob Engel und Philipp Stange.

Der erste Blick beeindruckt: Die Bühne ist täuschend echt in eine unheimliche Höhle verwandelt worden. Man denkt an Polyphem, an Platos Höhlengleichnis, an die Unterwelt, an bedrohliche Märchen – und ist nicht auch das Theater an sich immer ein Besuch in einer Höhle?