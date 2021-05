Lukas Resetarits ist auf spöttelnden Sarkasmus gestimmt

"Wer dort lachen kann, wo er hätte heulen können“, sagte der Humorist Werner Finck, „bekommt wieder Lust zu leben.“

Genau das war zu spüren beim Comeback nach der „Umstellung auf nix in der Gachen“, so Lukas Resetarits, bei der Premiere von „Das Letzte. Kein Abschied“ am Mittwoch im Stadtsaal.