Lukas Resetarits: "Wie sagt man unvorsätzlich die Unwahrheit?"

Der entzünde sich allzu leicht, wenn die Werbung die Politik übertrifft. „Wenn auf eine Lüge die nächste folgt. Wenn so deutlich die Verblödungsmaschinerie im Vordergrund steht, und es nur um die Inszenierung statt um Inhalte geht.“ Für den Satiriker positiv an den jüngsten Ereignissen ist, „dass sich endlich klar gezeigt hat, wer die Tiroler Adler-Runde ist. Und wozu sie imstande ist“, ätzt Resetarits. „Da kann man auch stolz auf die Berühmtheit sein, die wir Österreicher dadurch erlangt haben, dass wir Island infiziert haben. Ich wusste gar nicht, dass die Isländer zu uns Ski fahren kommen. Und Engländer bei uns zu Skilehrern ausgebildet werden.“ Da sei einiges an die Oberfläche geschwappt, „was den Tirolern gar nicht so recht war“.

Interessant auch die Aussage des Kanzlers, er hätte „nicht vorsätzlich die Unwahrheit“ gesagt. Resetarits: „Wie sagt man unvorsätzlich die Unwahrheit? Durch Blödheit oder im Affekt? Also vorsätzlich hat Kurz nicht gelogen. Wie dann?“