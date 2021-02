Die Luxus-Zweitwohnsitze der Kunst

Weitere Räume für die „intime Diskussion“ betreiben Hauser & Wirth unter anderem in den Hamptons nahe New York und seit 2018 auch in St. Moritz. „Dieses Modell hat sich als sehr widerständig bewährt“, sagt Koch. „Eine Vielfalt von Standorten zu haben, war im vergangenen Jahr von Vorteil.“

In dieselbe Kerbe schlägt auch Vito Schnabel: Der Sohn des Künstlers und Regisseurs Julian Schnabel gründete seine Galerie in St. Moritz 2015, mittlerweile sind zwei weitere Standorte in New York dazugekommen. Aktuell muss die Schweizer Galerie geschlossen halten, doch man habe zuvor die aktuelle Schau mit Werken von Schnabel senior der vor Ort logierenden Klientel zeigen können, so Vito Schnabel zum KURIER: „Die Situation kehrt sich um – vergangenen Sommer konnten wir Ausstellungen in St. Moritz zeigen, während wir in New York zu hatten.“