Leihverkehr mit Kunst: Rasender Stillstand im Depot

Das KHM hat derzeit zahlreiche Spitzenwerke an das Rijksmuseum in Amsterdam verliehen, wo die Schau „ Caravaggio – Bernini“, die bis 19. Jänner 2020 in Wien zu sehen war, bis 7. Juni regulär laufen sollte. 50 Stillleben-Gemälde hängen in einer bis 31. Mai anberaumten Schau in Treviso, das Linden-Museum in Stuttgart hält Schätze der Azteken aus dem Weltmuseum, die eigentlich ab 25. Juni wieder in Wien zu sehen sein sollten.

„Alle bewegt die Frage, was man mit den Ausstellungen macht, die derzeit hängen“, erklärt Haag. „In den meisten Fällen bemüht man sich um Verlängerung.“Die Umschichtungen setzen allerdings eine Kaskade von Problemen in Gang, die potenziell komplexer werden, wenn eine Schau an mehrere Stationen wandern soll.