Kunstmessen-Flaggschiff "Art Basel" in den September verschoben

Zeitgleich mit "viennacontemporary"

Für den Messestandort Wien bedeutet die Verschiebung insofern nichts gutes, weil der neue Art Basel-Termin genau auf den geplanten Austragungszeitraum der Kunstmesse "viennacontemporary" fällt, was Aussteller und Sammler in einen Zwiespalt bringt. Die Wiener Messee war zuletzt auch durch den Abgang ihrer künstlerischen Leiterin in die Führungslosigkeit geschlittert - nun steht die Frage an, ob auch dieser Termin noch zu halten ist.

Noch keine Angaben machte die Art Basel zu ihrem Ableger in Hongkong, der nach einer einmaligen Verschiebung nun im Mai stattfinden soll. Die dritte große Dependance der Art Basel, die Messe in Miami, findet im Dezember statt und gilt aus heutiger Sicht als nicht gefährdet.