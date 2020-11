Die hohe Kunst des Rückzugs in die eigenen vier Wände

Entmaterialisiert

Dass dies nun auf uns zurückfällt, unterstrich ein Cartoon, der während des Lockdowns im April im New Yorker erschien. Ein Paar steht darin in einem fast leeren Zimmer: „Ich wünsche dir viel Spaß, in den nächsten Monaten deine sieben T-Shirts auseinander – und wieder zusammenzufalten, Robert“, sagt die Frau.

Die künstlichen Gegenwelten, in die einst ein Des Esseintes abtauchte, haben sich ihrerseits entmaterialisiert, sind in Streams, Games und zunehmend auch in Virtual-Reality-Umfeldern zu finden. Sie können – zumindest vorerst – aber nicht so eigenständig gestaltet werden wie ein sorgfältig kuratierter Wandschrank oder eine Kunstsammlung. Und so ist der Lockdown vielleicht auch eine Möglichkeit, noch einmal durch unsere Zimmer zu reisen und den Wert der Dinge, an denen wir uns aufrichten, neu zu bestimmen.