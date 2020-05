Ludwig wollte "nie wieder küssen"

Sein Name ist Legende, sein Leben mythenreich, sein Tod sagenumwoben. Ludwig II. von Bayern, schöner Märchenkönig, kunstsinniger Musikliebhaber und Erbauer fantastischer Schlösser wie Neuschwanstein. Dem Volk schenkte er Geigen anstelle von Gewehren, Richard Wagner rettete er vor dem Selbstmord. Seine Liebe zu Männern unterdrückte er mit katholischer Verbissenheit, später attestierte man ihm Geisteskrankheit. Sein Tod im Starnberger See ist bis heute nicht geklärt – Unfall, Selbstmord oder gar Mord?

Manchmal liegt die Würze aber bekanntlich in der Kürze. Nicht so in der Ludwig-Verfilmung, die sich als gediegener Kostümschinken etwas langatmig dahinwälzt. Detailreich erzählen die Regisseure das Leben Ludwigs von vorne bis hinten nach: von der unglücklichen Jugend, dem Tod des Vaters, der raschen Thronbesteigung, seiner Verlobung mit Sophie, der Schwester von Sisi, Kaiserin von Österreich, und der Beziehung zu Richard Wagner : „Ludwig liebte Wagners Musik“, erläutert Peter Sehr : „,Tristan und Isolde‘ war eine Oper, die Wagner viele Jahre lang ins Leben rufen wollte. In vier Ländern scheiterte er, erst in München wurde es Realität. Durch Ludwig ist diese Musik in die Welt hinaus gegangen.“