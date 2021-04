Die Ärzte kündigen schon wieder ein neues Album an

Zwischen den letzten beiden Alben von Die Ärzte ("auch" von 2012 und "Hell" von 2020) lagen rund acht Jahre. Nun hat die "beste Band aus Berlin" ihre Fans mit einer Ankündigung überrascht: "Was hat 19 neue die ärzte-lieder & erscheint im Herbst?", ist auf der Webseite des Trios zu lesen (www.bademeister.com). Damit kommt nur ein Jahr nach "Hell", das in Deutschland auf Platz eins und in Österreich auf Platz zwei der Charts landete, das nächste Werk der Gruppe heraus.