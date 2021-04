Pop-Songs im Wandel: Droht der Tod der Refrains?

Die Gründe dafür sieht von Appen in Einflüssen aus den Musikformen von EDM (Electronic Dance Music) und Hip-Hop: „Es gab damals viele Kooperationen von EDM- und Pop-Künstlern, wie die von David Guetta mit Rihanna bei dem Song ,Who’s That Chick?´. Das hat der EDM, die vorher im Underground war, zu größerer Akzeptanz im Mainstream verholfen. Das, was man heute Pop-Drop nennt, also eine kurze Pause, bevor es oft mit Synthesizer-Riffs ekstatisch weitergeht, kam aus der EDM in den Pop. Gleichzeitig gibt es heute viele Songs wo Rap-Parts auf drei achttaktige Motive folgen. Es gibt so nicht nur ein neues Modell, das das alte ersetzt, sondern viele. Ein Songaufbau hat nicht mehr zwei oder drei Stufen, sondern vier oder fünf.“