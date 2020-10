Interview mit Farin Urlaub: "Die Umweltsituation macht mir Angst

In dem Song „Abschied“ sprechen Sie das Umweltthema an und zeichnen das Bild, dass sich der leidende Planet Erde, von den lästigen Menschen befreit.

Diese Situation macht mir tatsächlich Angst. Ich glaube, dass alles viel schlimmer wird, als wir es uns vorstellen können. Ich werde das nicht mehr erleben, aber das ist der Grund, warum ich keine Kinder in die Welt gesetzt habe. Wir, die Menschheit, sind nicht in der Lage, zu überwinden, was die Engländer so schön mit „the tragedy of the commons“ bezeichnen. Das bedeutet zum Beispiel: Wir wissen, dass die Meere überfischt sind. Aber jeder einzelne Fischer denkt, wenn ich jetzt noch drei Tonnen Fische mehr rausnehme, macht das keinen Unterschied. Das ist dann die Tragödie. Wir bräuchten jemanden, der sagt, das geht ab jetzt nicht mehr und dafür drakonische Strafen verhängt. Das macht aber keiner. Denn die Menschen sind keine Ameisen-Kolonie. Jeder einzelne von uns ist egoistisch, feige und gierig. Wir machen alle massive Fehler, manche mehr als andere, aber keiner von uns lebt perfekt. Ich mit meinen Flugreisen natürlich erst recht nicht. Die habe ich deshalb jetzt aber eh schon massiv eingeschränkt. Aber auch wenn jeder dem Planeten nur ein bisschen schadet, in dieser riesigen Masse an Menschen, die wir jetzt sind, ruinieren wir den Planeten. Die einzige Möglichkeit, ihn zu retten, ist, die Zahl der Menschen massiv zu verringern. Das soll laut Prognosen bis ungefähr 2080, 2100 auch passieren. Da sollen wir zwei Milliarden Menschen weniger werden.

Durch Umweltkatastrophen?

Nein, durch meine Lieblingswaffe im Kampf gegen alles, die Bildung. Denn gebildete Frauen bekommen weniger Kinder - egal in welcher Kultur. Und wenn Mädchen zur Schule gehen, sind sie danach nicht mehr die, die sieben Kinder gebären müssen, wie im Niger, sondern haben vielleicht nur ein Kind. Aber wenn ich beginne, über dieses Thema nachzudenken, wird das so frustrierend, dass ich damit aufhören muss. Denn wenn wir alle so leben würden, wie wir leben müssten, macht es keinen Spaß mehr.

Erst vor einem Jahr haben Sie Ihre Songs für Streaming zugelassen. Warum haben Sie das erst nicht gewollt und sich jetzt anders entschieden?

Das Argument dagegen ist, dass man unverschämt wenig Geld dafür bekommt, dass jemand sich deine kreative Arbeit anhören kann. Die Entlohnung dabei ist einfach unfair. Speziell wenn man aus der Verwöhnphase der 80er-, 90er- und Nuller-Jahre kommt, wo die Leute LPs und CDs gekauft haben. Aber wir können nicht sagen, ihr müsst Die Ärzte auf Vinyl oder CD hören, wenn so viele Leute diese Medien gar nicht mehr kennen, denn dann hören sie uns nie. Und wenn uns keiner mehr hört, haben wir als Künstler auch keine Daseinsberechtigung.

Aber gerade bei Ihnen kommt ja auch beim Streaming einiges zusammen, weil Sie sicher oft gestreamt werden . . .

Natürlich. Ich will mich auch nicht beschweren, und sagen, dass ich zu wenig verdiene. Es ging eher um ein Statement gegen das Prinzip, darum, auf das Problem aufmerksam zu machen. Aber es hat halt nichts genützt.