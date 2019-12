Der persönliche Jahresrückblick der KURIER-Kultur: Bewegendes in Serie

Das Jahr der Anna, egal, ob sie sang

Die Netrebko prägte das Opernjahr 2019, wie sie auch schon andere Opernjahre geprägt hatte. Der einzige Unterschied zu früher: Mittlerweile findet sie sich in den Schlagzeilen wieder, unabhängig davon, ob sie singt oder nicht. So war etwa eine der meistgelesenen Geschichten auf kurier.at jene über ihre Absage bei den Salzburger Festspielen.

Dort war sie als Adriana Lecouvreur (an der Seite ihres Mannes Yusif Eyvazov) zu hören, sagte jedoch schon die zweite Aufführung ab, was zu heftigem Unmut unter den Besuchern führte. Ihren Auftritt als Elsa im Bayreuther „ Lohengrin“ legte sie schon das zweite Jahr in Folge zurück. Und auch an der Scala war sie nicht in allen „Tosca“-Aufführungen zu hören. Netrebko-Fans mussten sich mit Instagram-Fotos und -Videos ihrer Weihnachtsfeier in New York trösten. Was sie jedoch sang, war – wie zumeist – phänomenal, etwa ihre Performance in Mailand.

Was in diesem Opernjahr noch auffiel: Zwei Uraufführungen innerhalb eines Monats an der Staatsoper („Orlando“ und „Persinette“), ein phänomenales Rollendebüt von Jonas Kaufmann als Paul in Korngolds „Die tote Stadt“ in München, eine grandiose Neuproduktion des „Tannhäuser“ bei den Bayreuther Festspielen (letztere beiden Produktionen für Ihren Kritiker die besten des Jahres) uvm. Verstummt ist eine wunderschöne Stimme: Jene von Peter Schreier. Gert Korentschnig