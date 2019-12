Nachruf auf Mariss Jansons: Mit ihm öffnete sich der Himmel

Mariss Jansons ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren in St. Petersburg. Er war der größte lebende Dirigent. Soweit die Fakten. Und dann setzt Sprachlosigkeit ein, wegen einer enormen Traurigkeit, einer zu befürchtenden künstlerischen Leere – und der Ratlosigkeit, wie man sich mit etwas so Simplifiziertem wie Sprache der Musik dieses Künstlers nähern kann. Versuchen wir es zumindest.

Beginnen wir mit Mariss Jansons, dem Menschen. Ihn zu sprechen, ihn zu treffen, mit ihm zu denken, über die Konzertsäle und Opernhäuser hinwegzufliegen, zählte zu den schönsten Geschenken, die man als Musikliebhaber bekommen konnte. Jansons war einer der klügsten Köpfe – und musste diese Klugheit nicht wie so viele andere vor sich hertragen. Er war bescheiden wie kein zweiter – wohl deshalb, weil er wusste, dass er mit seiner Kunst ein Diener an etwas noch Größerem ist. Er war ein Fragender, nicht nur am Pult, sondern auch im Gespräch. Es gab nichts, wofür er sich nicht interessierte. Und er war Humanist, durch und durch.

Gegen die Banalisierung

Vor wenigen Wochen, nachdem er nach einer Pause wieder zurück aufs Pult gekehrt war, verbrachte der Autor dieser Zeilen das letzte Mal einen Tag mit ihm, in München. Treffen im Bayerischen Hof, wo er immer wohnte, wenn er beim Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks im Amt war. Zuerst kommt sein kleiner Hund, Lenny, um die Ecke gelaufen. Dann tritt Mariss Jansons, langsamen Schrittes, aus seiner Suite, eine herzliche Umarmung, lange Gespräche, abends dann Essen beim Italiener – in jeder Stadt hatte er seinen Lieblingsitaliener, in München war es das „Katzelmacher“, in Wien das „Il Sole“. Und während des Dinners erzählt er von seiner Idee, dass alle großen Zeitungen, auch der KURIER, am selben Tag die Seite 1 einem offenen Brief von Künstlern aus aller Welt widmen sollten. Mit einem Aufruf zur musischen Bildung, gegen die Banalisierung, für eine große kulturpolitische Initiative. Ob es denkbar sei, dass auch die Politik da mitmache, etwa mit einem Symposium, zu dem die wichtigsten Politiker eingeladen würden, will er wissen. In Paris bei Emmanuel Macron? Oder in Wien bei Alexander Van der Bellen? „Hilf bitte mit, auch beim richtigen Text dafür“, sagt er. Seither arbeitet es. Aber wer führt das Vermächtnis jetzt weiter? Es ist zum Weinen.